В Минобороны Польши уточнили заявление о Patriot для Украины – их еще не передали
Трудности перевода
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot, а лишь утвердила, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши. Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа сказали в министерстве национальной обороны Польши.
"Намерение Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot".
Но в Минобороны Польши подчеркнули, что первые польские танки Leopard 2 уже в Украине. Также было заявлено, что появление в испанском издании упоминания польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой во время перевода.
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