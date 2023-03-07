В Минобороны Польши уточнили заявление о Patriot для Украины – их еще не передали

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot, а лишь утвердила, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши. Об этом в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа сказали в министерстве национальной обороны Польши.

"Намерение Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot".

Но в Минобороны Польши подчеркнули, что первые польские танки Leopard 2 уже в Украине. Также было заявлено, что появление в испанском издании упоминания польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой во время перевода.