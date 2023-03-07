Уже на этой неделе Польша передаст Украине еще десяток танков Leopard 2

Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2. Это произойдет уже на этой неделе. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак, его цитирует Bloomberg. Напомним, 24 февраля поляки передали первые четыре единицы.

По словам министра, Польша готова запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину".

Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.