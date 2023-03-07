Уже на этой неделе Польша передаст Украине еще десяток танков Leopard 2
Dziękuję
Getty Images / Global Images Ukraine
Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2. Это произойдет уже на этой неделе. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак, его цитирует Bloomberg. Напомним, 24 февраля поляки передали первые четыре единицы.
По словам министра, Польша готова запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.
"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину".
Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.
Популярное сейчас
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Вылет Брюгге из текущей Лиги чемпионов – обязательное условие для перспектив украинского чемпиона в следующем турнире
- Сбитый Су-25 и больше 1000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 6 марта
- Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО