Сидорчук: Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов

Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на расстрел безоружного украинского воина российскими захватчиками.

"И придет время, когда один скажет "Слава Украине!" и весь мир будет отвечать "Героям слава!" – Степан Бандера.

Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов", — написал Сидорчук в своем Instagram.