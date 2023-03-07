Сидорчук: Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов
Капитан "Динамо" - об ужасных действиях российской армии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на расстрел безоружного украинского воина российскими захватчиками.
"И придет время, когда один скажет "Слава Украине!" и весь мир будет отвечать "Героям слава!" – Степан Бандера.
Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов", — написал Сидорчук в своем Instagram.
К слову, в Вооруженных силах Украины предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине".
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