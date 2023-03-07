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Сидорчук: Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов

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Капитан "Динамо" - об ужасных действиях российской армии

Сидорчук: Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на расстрел безоружного украинского воина российскими захватчиками.

"И придет время, когда один скажет "Слава Украине!" и весь мир будет отвечать "Героям слава!" – Степан Бандера.

Всегда будем помнить наших Героев, никогда не простим врагов", — написал Сидорчук в своем Instagram.

К слову, в Вооруженных силах Украины предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине".

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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