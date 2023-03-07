Генсек ООН 8 марта посетит Киев - обсудит с Зеленским продление зернового соглашения
Это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабной агрессии России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен завтра, 8 марта, прибыть с визитом в Киев. Он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Le Monde.
Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш должен во вторник прибыть в Польшу, откуда продолжит свой путь в Киев.
Сообщается, что генсек ООН будет находиться с визитом в Киеве 7-8 марта.
В среду Гутерриш должен встретиться с Зеленским, чтобы, в частности, обсудить продление соглашения по экспорту украинских зерновых.
Отметим, что это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабной агрессии России.
Срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.
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