Генсек ООН 8 марта посетит Киев - обсудит с Зеленским продление зернового соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен завтра, 8 марта, прибыть с визитом в Киев. Он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Le Monde.

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш должен во вторник прибыть в Польшу, откуда продолжит свой путь в Киев.

Читайте также ООН остановила расследование убийств украинских военнопленных в Еленовке

Сообщается, что генсек ООН будет находиться с визитом в Киеве 7-8 марта.

В среду Гутерриш должен встретиться с Зеленским, чтобы, в частности, обсудить продление соглашения по экспорту украинских зерновых.

Отметим, что это будет уже третий визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабной агрессии России.

Срок действия соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны о продлении инициативы еще как минимум на один год.