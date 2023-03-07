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Состоялся новый обмен пленными: Украина вернула 130 своих защитников

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Обмен 130 на 90

Состоялся новый обмен пленными: Украина вернула 130 своих защитников

фото из соцсетей

Новина українською

7 марта в результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

"Нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитницы.

Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - сообщил Ермак.

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Также Министерство обороны России сообщило, что во вторник с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих. Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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