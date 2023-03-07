УАФ: Joma заявляет, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы Зенита
Компания ответила на запрос УАФ
joma.ua
Украинская ассоциация футбола заявила, что компания Joma не имеет отношения к
"В ответ на запрос "УАФ Маркетинг" главный офис испанской компании Joma сообщил, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба.
В письме компании сообщается: "Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси. У нас нет прямого контакта — ни коммерческого, ни спонсорского — с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы "Зенита".
В ответ на вопрос, как так случилось, что российский клуб презентовал форму именно компании Joma, в письме сообщается, что эти "футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где у нас нет никакого контроля", - говорится в заявлении УАФ.
Напомним, что Joma является техническим спонсором национальной сборной Украины с 2017 года.
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