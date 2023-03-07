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В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

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Вечная Слава Герою!

В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

Новина українською

На фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину.

Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.

Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах - это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины - это их стойкость и сила.

Украина всегда будет помнить своих героев. Наша память о них не сгинет. Сгинет этот враг, который пришел в Украину.

67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!", - сказал Зеленский.

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Коцюбайло было 27 лет. Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

"Да Винчи" находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.

После выздоровления, через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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