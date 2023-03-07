Данилов: Повторной "минской зрады" не будет
Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Фото: Getty Images
Российские власти планируют склонить украинские власти к перемирию и подписанию так называемого соглашения "Минск-3".
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторной "минской зрады" не будет", - написал Данилов в твиттере.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter
Популярное сейчас
- Подоляк ответил на фантазии Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси
- "Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах
- ЛНЗ минимально переигрывает Диназ. Таблица спаррингов Первой лиги
- Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
velbag (Полтава)
07.03.2023 в 20:11
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн