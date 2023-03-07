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Данилов: Повторной "минской зрады" не будет

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(3 голосов)

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Данилов: Повторной "минской зрады" не будет

Фото: Getty Images

Новина українською

Российские власти планируют склонить украинские власти к перемирию и подписанию так называемого соглашения "Минск-3".

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторной "минской зрады" не будет", - написал Данилов в твиттере.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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Комментарии (1)
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velbag (Полтава)
07.03.2023 в 20:11
якби не мінська "зрада",то,скоріш за все, данилов би вже давним давно був би на побігеньках у якогось козломордого чинуші. а "найвеличніший лідор",зі всіма шлюхами квортала95,продовжував би задовольняти свинособак по саунах та притонах.
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