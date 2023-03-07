Парламент Грузии принял скандальный закон об "иноагентах". В Тбилиси начались протесты и столкновения с полицией
В Тбилиси сейчас очень неспокойно
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Под парламентом Грузии, где протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах", начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ.
Парламент страны принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.
Именно принятие закона и спровоцировало большая акция протеста, участники скандируют "Нет российскому законодательству", "Станьте на правильную сторону истории".
Напряжение возросло после того, как соорганизаторы протеста призвали переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать. Люди кричат "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, рядом с парламентом заметили также водомет.
Между тем МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".
От полиции звучат призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.
В самом парламенте небольшая группа оппозиционных депутатов пытается пробиться в кабинет спикера, настаивая, что имеют право требовать немедленной встречи с ним в связи с происходящим под парламентом. Охрана не пропускает их.
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