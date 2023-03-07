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Парламент Грузии принял скандальный закон об "иноагентах". В Тбилиси начались протесты и столкновения с полицией

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В Тбилиси сейчас очень неспокойно

Парламент Грузии принял скандальный закон об "иноагентах". В Тбилиси начались протесты и столкновения с полицией

facebook.com/radiotavisupleba

Новина українською

Под парламентом Грузии, где протестуют против принятия скандальных проектов об "иноагентах", начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Парламент страны принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Именно принятие закона и спровоцировало большая акция протеста, участники скандируют "Нет российскому законодательству", "Станьте на правильную сторону истории".

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Напряжение возросло после того, как соорганизаторы протеста призвали переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать. Люди кричат "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, рядом с парламентом заметили также водомет.

Между тем МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".

От полиции звучат призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.

В самом парламенте небольшая группа оппозиционных депутатов пытается пробиться в кабинет спикера, настаивая, что имеют право требовать немедленной встречи с ним в связи с происходящим под парламентом. Охрана не пропускает их.

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Источник:
Эхо Кавказа

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