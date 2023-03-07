Зеленский пояснил, почему ВСУ продолжают оборонять Бахмут

Украина продолжает оборонять Бахмут и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога к другим населенным пунктам Донецкой области.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он подчеркнул, что украинское командование приняло решение продолжить оборону Бахмута исходя из тактических рассуждений.

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"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, это будет открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении", - отметил глава государства.

Президент добавил, что украинские мотивы защищать город сильно отличаются от целей российских военных.

"Мы понимаем, чего Россия хочет там добиться. России нужна хотя бы какая-то победа - маленькая победа - даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей", - уточнил Зеленский.

По его словам, если оккупантам удастся "установить свой маленький флаг над городом", это поможет мобилизовать россиян, чтобы создать представление о том, что они такая мощная армия.