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ВСУ отразили более 100 атак россиян за вторник

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Оккупанты наступают на пяти направлениях

ВСУ отразили более 100 атак россиян за вторник

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 8 марта, сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники отразили более 100 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут. Также вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Василовка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка. За прошедшие сутки, только возле Орехово-Василовки враг совершил более 30 безуспешных атак.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

За вторник захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136. Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля «Зоопарк».

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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