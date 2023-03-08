Плюс еще семьсот хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 7 марта
Плюс 4 танка
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 155530 (+700) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6723 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2463 (+7) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 253 (+0) ед,
- самолетов – 303 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7) ед,
- специальная техника – 236 (+0).
Данные уточняются.
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