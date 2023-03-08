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Плюс еще семьсот хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 7 марта

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Плюс 4 танка

Плюс еще семьсот хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 7 марта

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 155530 (+700) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3436 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6723 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2463 (+7) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 253 (+0) ед,
  • самолетов – 303 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7) ед,
  • специальная техника – 236 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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