В Запорожской области россияне грабят украинских фермеров
Террор продолжается
#russiaisaterroriststate
В утренней сводке Генерального штаба Украины от 8 марта есть информация о том, что оккупанты занимаются террором гражданского населения.
"В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерновые культуры с близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые".
Ранее Генштаб сообщал, что в ЧВК "Вагнер" принимают пациентов психоневрологических диспансеров, а в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка.
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