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В Запорожской области россияне грабят украинских фермеров

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Террор продолжается

В Запорожской области россияне грабят украинских фермеров

#russiaisaterroriststate

Новина українською

В утренней сводке Генерального штаба Украины от 8 марта есть информация о том, что оккупанты занимаются террором гражданского населения.

"В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерновые культуры с близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые".

Ранее Генштаб сообщал, что в ЧВК "Вагнер" принимают пациентов психоневрологических диспансеров, а в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка.

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В статье: Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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