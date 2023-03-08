В Запорожской области россияне грабят украинских фермеров

В утренней сводке Генерального штаба Украины от 8 марта есть информация о том, что оккупанты занимаются террором гражданского населения.

"В населенном пункте Ульяновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области, по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерновые культуры с близлежащих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты, под видом покупки по значительно заниженным ценам, просто конфискуют зерновые".

Ранее Генштаб сообщал, что в ЧВК "Вагнер" принимают пациентов психоневрологических диспансеров, а в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка.