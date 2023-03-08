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Politico: В США ищут способ модернизировать украинские самолеты МиГ

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Под западные ракеты "воздух – воздух"

Politico: В США ищут способ модернизировать украинские самолеты МиГ

U.S. Marine Corps

Новина українською

Американские военные изучают, возможно ли интегрировать передовые западные ракеты класса "воздух – воздух" в украинские истребители советской эпохи типа МиГ. Как сообщает издание Politico, это будет последней попыткой оснастить старые платформы новыми возможностями перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Если все получится, США впервые дадут украинским самолетам возможность запускать ракеты класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120, отмечает источник.

Дело в том, что ракета не только должна быть физически установлена на самолете, она также должна "разговаривать" с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар самолета указывает ракете цель и направляет ракету, пока она не приблизится достаточно близко, чтобы самостоятельно найти цель, резюмировали в Politico.

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В статье: война с россией Politico
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Источник:
politico.com

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