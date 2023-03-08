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Прошел Дебальцево и защищал Луганский аэропорт. Погиб комбат 80-й ОДШБ майор ВСУ Луканюк

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Герои не умирают

Прошел Дебальцево и защищал Луганский аэропорт. Погиб комбат 80-й ОДШБ майор ВСУ Луканюк

Оперативний ЗСУ

Новина українською

Во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области из-за вражеских артиллерийских обстрелов погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк.

С 2013 года Луканюк активно участвовал в формировании третьей батальонной тактической группы 80-й ОДШБ. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино. В 2022 году майор возглавил аэромобильный батальон бригады.

Собратья бойца отмечают, что Андрей "был настоящим примером воинской чести и славы".

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В статье: война с россией Герои Украины
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Источник:
Братчук

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