Прошел Дебальцево и защищал Луганский аэропорт. Погиб комбат 80-й ОДШБ майор ВСУ Луканюк

Во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области из-за вражеских артиллерийских обстрелов погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк.

С 2013 года Луканюк активно участвовал в формировании третьей батальонной тактической группы 80-й ОДШБ. С 2014 года выполнял боевые задания в должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино. В 2022 году майор возглавил аэромобильный батальон бригады.

Собратья бойца отмечают, что Андрей "был настоящим примером воинской чести и славы".