Reuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями

Официальный Сеул дал добро на поставку Польшей самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями для ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны в Сеуле сообщило издание Reuters.

Это первое подтверждение того, что Южная Корея официально одобрила поставку компонентов вооружений для Украины в ее освободительной войне против РФ.

По словам директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хен Чхоля, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) "рассмотрело и одобрило передачу" в 2022 году. Лицензию на экспорт получила Польша.

За время войны Варшава передала ВСУ 18 "Крабов", еще две страны сделали заказы на десятки САУ.