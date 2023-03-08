Reuters: Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями
На шасси K9 Thunder
фото из свободных источников
Официальный Сеул дал добро на поставку Польшей самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями для ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны в Сеуле сообщило издание Reuters.
Это первое подтверждение того, что Южная Корея официально одобрила поставку компонентов вооружений для Украины в ее освободительной войне против РФ.
По словам директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хен Чхоля, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) "рассмотрело и одобрило передачу" в 2022 году. Лицензию на экспорт получила Польша.
За время войны Варшава передала ВСУ 18 "Крабов", еще две страны сделали заказы на десятки САУ.
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