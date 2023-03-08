Ночью ВСУ уничтожили несколько иранских Шахедов, их россияне запустили с севера

Силы обороны в ночь на 8 марта уничтожили два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136, которыми россияне атаковали Украину с северного направления. Об этом сообщает Оперативное командование "Север". Где именно это произошло – не уточняется.

Тревога вечером 7 марта звучала в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Известно, что оккупанты сменили тактику и теперь запускают дроны вдоль русл рек. Сумская ОВА сообщала, что примерно в 22:00 в области был зафиксирован пролет двух беспилотников типа Shahed.

Генштаб ВСУ утром 8 марта сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уже уничтожили 2098 российских беспилотников.