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Генсек ООН Гутерриш приехал в Киев – известна цель его визита

Общие новости
(2 голосов)

Для продления зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш приехал в Киев – известна цель его визита

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев с официальным визитом в ночь на 8 марта. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что главной темой переговоров станет продление "зернового соглашения". Об этом пишет Tagesschau.

Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море истекает 19 марта, ООН настаивает на очередном продлении. По данным Reuters, Украина начала переговоры по продлению зерновой инициативы.

Это уже третий визит Антониу Гутерреша в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

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В статье: Антониу Гутерриш
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Источник:
tagesschau.de

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