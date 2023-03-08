Economist: Поток западного оружия превратился "из ручья в реку", ВСУ наращивают силы для наступления
Почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО
Economist
Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40%, а это более 8 миллиардов долларов, поступило всего за три месяца, с 9 декабря.
Поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе 2023 года, составляют две трети общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год, как отмечает издание The Economist. В то же время стало известно, что в Бундестаге выступили за увеличение поставок оружия Украине, об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Бундестага.
В результате почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надеется, что в конце концов в его распоряжении будут три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад, это более 60 тысяч человек.
Ловушка, расставленная Кремлем, не сработала: Залужный не только не тратил резервы, но и отправил часть военнослужащих учиться работать с современной западной техникой, поставки которой партнеры уже согласовали.
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