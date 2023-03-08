Писториус назвал сроки получения Украиной танков Leopard 2 от Германии и Португалии

Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус во время встречи министров обороны ЕС в Швеции, пишет Spiegel.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце".

Сообщается, что танки прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.

Вчера, 7 марта, стало известно, что на этой неделе Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2A4 после передачи четырех в прошлом месяце.