Sky News: Иран тайно поставил России огромное количество патронов и снарядов
Террорист + террорист = два террориста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В январе из иранского порта в РФ через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 млн патронов разного калибра и около 300 000 артиллерийских снарядов, об этом пишет Sky News в своем расследовании.
Кроме того, в Россию перевезли около 10 тысяч бронежилетов и касок. РФ продолжает использовать Иран как "тыловую базу". При этом Тегеран планирует отправить Москве еще больше такого вооружения.
Источник отметил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными и таким образом обошла западные санкции против нее и против Ирана.
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