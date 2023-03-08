Sky News: Иран тайно поставил России огромное количество патронов и снарядов

В январе из иранского порта в РФ через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 млн патронов разного калибра и около 300 000 артиллерийских снарядов, об этом пишет Sky News в своем расследовании.

Кроме того, в Россию перевезли около 10 тысяч бронежилетов и касок. РФ продолжает использовать Иран как "тыловую базу". При этом Тегеран планирует отправить Москве еще больше такого вооружения.

Источник отметил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными и таким образом обошла западные санкции против нее и против Ирана.