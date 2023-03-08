  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Sky News: Иран тайно поставил России огромное количество патронов и снарядов
В тренде

Sky News: Иран тайно поставил России огромное количество патронов и снарядов

Общие новости
(1 голосов)

Террорист + террорист = два террориста

Sky News: Иран тайно поставил России огромное количество патронов и снарядов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В январе из иранского порта в РФ через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 млн патронов разного калибра и около 300 000 артиллерийских снарядов, об этом пишет Sky News в своем расследовании.

Кроме того, в Россию перевезли около 10 тысяч бронежилетов и касок. РФ продолжает использовать Иран как "тыловую базу". При этом Тегеран планирует отправить Москве еще больше такого вооружения.

Источник отметил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными и таким образом обошла западные санкции против нее и против Ирана.

Читайте такжеEconomist: Поток западного оружия превратился "из ручья в реку", ВСУ наращивают силы для наступления

По теме
yellow-arrow
"Он еще при жизни успел стать частью нашей истории". Жадан вспомнил о своем знакомстве с "Да Винчи"
yellow-arrow
Писториус назвал сроки получения Украиной танков Leopard 2 от Германии и Португалии
yellow-arrow
Economist: Поток западного оружия превратился "из ручья в реку", ВСУ наращивают силы для наступления
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
news.sky.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде