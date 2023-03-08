Провел аналогию с шахматами. Сырский в очередной раз посетил Бахмут и наградил воинов

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в Бахмуте вручил награды защитникам. Генерал провел аналогию боевых действий с шахматами, заявив, что ВСУ будут делать все для победы над врагом.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром. Слава Украине!"

Ранее Владимир Зеленский в комментарии для CNN отметил, что Бахмут не должен быть окружен, украинская армия должна держаться. Параллельно ВСУ готовят контрнаступление. Президент Украины никогда не слышал сомнений в целесообразности удержания Бахмута от своих командиров.