  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Провел аналогию с шахматами. Сырский в очередной раз посетил Бахмут и наградил воинов
В тренде

Провел аналогию с шахматами. Сырский в очередной раз посетил Бахмут и наградил воинов

Общие новости
(1 голосов)

Слышали о цугцванге?

Провел аналогию с шахматами. Сырский в очередной раз посетил Бахмут и наградил воинов

t.me/landforcesofukraine

Новина українською

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в Бахмуте вручил награды защитникам. Генерал провел аналогию боевых действий с шахматами, заявив, что ВСУ будут делать все для победы над врагом.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром. Слава Украине!"

Ранее Владимир Зеленский в комментарии для CNN отметил, что Бахмут не должен быть окружен, украинская армия должна держаться. Параллельно ВСУ готовят контрнаступление. Президент Украины никогда не слышал сомнений в целесообразности удержания Бахмута от своих командиров.

Читайте такжеВ ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"

По теме
yellow-arrow
Зеленский в Киеве встретился с генсеком ООН
yellow-arrow
Столтенберг: Есть вероятность падения Бахмута в ближайшие дни
yellow-arrow
Украина получила несколько установок Gepard от Германии и боеприпасы к ним
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бахмут Александр Сырский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде