Украина получила несколько установок Gepard от Германии и боеприпасы к ним
В общей сложности уже поставлено 34 таких машины
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ВСУ получили от Германии в свежем пакете помощи еще две самоходные зенитные установки Gepard и около 6000 снарядов.
В уже переданном пакете военной помощи есть:
- две установки Gepard и около 6000 снарядов (ранее было поставлено 32 машины);
- две патрульные машины для пограничников (ранее было передано 120);
- шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее немцы передали 24).
Также готовится к передаче украинцам (или уже в процессе передачи):
- 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 (ранее было поставлено 7 штук);
- 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.
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Источник:bundesregierung.de
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