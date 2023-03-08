Украина получила несколько установок Gepard от Германии и боеприпасы к ним

ВСУ получили от Германии в свежем пакете помощи еще две самоходные зенитные установки Gepard и около 6000 снарядов.

В уже переданном пакете военной помощи есть:

две установки Gepard и около 6000 снарядов (ранее было поставлено 32 машины);

две патрульные машины для пограничников (ранее было передано 120);

шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее немцы передали 24).

Также готовится к передаче украинцам (или уже в процессе передачи):

13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 (ранее было поставлено 7 штук);

500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.