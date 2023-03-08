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Украина получила несколько установок Gepard от Германии и боеприпасы к ним

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В общей сложности уже поставлено 34 таких машины

Украина получила несколько установок Gepard от Германии и боеприпасы к ним

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Новина українською

ВСУ получили от Германии в свежем пакете помощи еще две самоходные зенитные установки Gepard и около 6000 снарядов.

В уже переданном пакете военной помощи есть:

  • две установки Gepard и около 6000 снарядов (ранее было поставлено 32 машины);
  • две патрульные машины для пограничников (ранее было передано 120);
  • шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее немцы передали 24).

Также готовится к передаче украинцам (или уже в процессе передачи):

  • 13 мостоукладчиков Beaver на базе танков Leopard 1 (ранее было поставлено 7 штук);
  • 500 пистолетов Heckler & Koch SFP9 (VP9) для бойцов спецподразделений.
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В статье: война с россией Gepard
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Источник:
bundesregierung.de

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