Столтенберг: Есть вероятность падения Бахмута в ближайшие дни
Но это не будет переломным моментом войны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В НАТО не исключают возможное падения обороны Бахмута. И это может произойти в ближайшие дни.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина.
"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", – заявил Столтенберг перед встречей Совета министров иностранных дел ЕС с министрами обороны.
Генсек НАТО подчеркнул, что это не будет "переломным моментом" в российской захватнической войне. Однако это свидетельствует о том, что Россию "нельзя недооценивать" и нужно продолжать поддерживать Украину.
"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд. евро", - добавил Столтенберг.
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