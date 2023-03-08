Зеленский в Киеве встретился с генсеком ООН

Президент Владимир Зеленский встретил в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который прибыл в Украину с официальным визитом.

На переговорах речь пойдет о том, как вернуть мир и международную безопасность, а также продление так называемого зернового коридора.

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"Мы сегодня заинтересованы, чтобы не было голода в мире. И другая общая политика - о том, чтобы продлить действие "зернового коридора". Мы поднимали вопрос о будущей пролонгации этой инициативы, детали, как мы можем еще помочь миру и расширить инициативу", - сказал Зеленский.

"Я хотел бы отметить чрезвычайную важность продолжения Черноморской зерновой инициативы", - сказал, со своей стороны, Гутерриш, пишет "Интерфакс-Украина".