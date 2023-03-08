Зеленский в Киеве встретился с генсеком ООН
Основной темой встречи будет продление "зернового" коридора
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский встретил в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, который прибыл в Украину с официальным визитом.
На переговорах речь пойдет о том, как вернуть мир и международную безопасность, а также продление так называемого зернового коридора.
"Мы сегодня заинтересованы, чтобы не было голода в мире. И другая общая политика - о том, чтобы продлить действие "зернового коридора". Мы поднимали вопрос о будущей пролонгации этой инициативы, детали, как мы можем еще помочь миру и расширить инициативу", - сказал Зеленский.
"Я хотел бы отметить чрезвычайную важность продолжения Черноморской зерновой инициативы", - сказал, со своей стороны, Гутерриш, пишет "Интерфакс-Украина".
Популярное сейчас
- Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов
- Бавария – Пари Сен-Жермен. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 8 марта 2023
- Челси без Мудрика выбил Боруссию, Брюгге с Яремчуком вылетел от Бенфики. Главные новости за 7 марта
- Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 16:35 Украинские Генсек ООН 8 марта посетит Киев - обсудит с Зеленским продление зернового соглашения
- 20:23 Украинские После переговоров с главой ООН Зеленский надеется на успешный результат по разблокированию Азовстали
- 22:16 Украинские О роли Абрамовича в переговорах, ядерном ударе и критике ООН. Главное с пресс-конференции Зеленского