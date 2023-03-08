Военный, которого россияне расстреляли за слова Слава Украине, был из Нежина, - управление ТрО Північ

6 марта в сети были опубликованы очередные доказательства российских зверств над украинскими бойцами. Рашисты расстреляли пленного украинского воина за отказ сорвать украинский шеврон и слова "Слава Украине!".

В 119-й отдельной бригаде территориальной обороны Черниговской области считают, что это был их боец из Нежина Александр Мациевский. Он служил бойцом 163-го батальона.

"30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчез. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометный обстрел и плотный огонь из стрелкового оружия. Нам неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибли или пропали без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах", – говорится в сообщении.

Ранее о том, что это был именно Мациевский писал и известный украинский журналист Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, Александр Мациевский был солдатом роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады Сил ТрО. У него не было опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения он пошел добровольцем в состав бригады, защищавшей Черниговскую область. В ноябре 2022 года его подразделение было переброшено в район города Бахмут на Донбассе, где он выполнял задания около месяца.

Также ранее в сообщении Генштаба ВСУ и командования Сухопутных войск была предварительная информация о том , что расстрелянный войн - Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Также стоит сказать, что точная идентификация павшего героя имеет ключевое значение, поэтому информация о личности погибшего должна быть аргументирована и подтверждена из нескольких источников.