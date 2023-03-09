Сырский: Силы обороны готовят цугцванг для россиян

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики оказались на поле боя в ситуации цугцванга.

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Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Телеграме.