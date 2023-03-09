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Сырский: Силы обороны готовят цугцванг для россиян

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Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения

Сырский: Силы обороны готовят цугцванг для россиян

t.me/landforcesofukraine

Новина українською

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы российские захватчики оказались на поле боя в ситуации цугцванга.

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Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Телеграме.

"Цугцванг в шахматах – это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации в этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром", – отметил Сырский.

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В статье: война с россией Александр Сырский
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