Россияне нанесли ракетный удар по Украине, взрывы в Киеве, Днепре, Харькове и других городах
В Одесской области есть попадание в энергетическую инфраструктуру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на четверг, 9 марта, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Сигнал воздушной тревоги во всех областях раздался в период между 2 и 3 часами ночи. По состоянию на 6:30 отбоя не было.
Как сообщают СМИ, взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Кривом Роге, в соцсетях сообщают о звуках взрывов в нескольких местах на западе страны. Около 6 утра мощный взрыв прогремел в столице – Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрыв прогремел в Голосеевском районе города, на место следуют спасательные службы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли около 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. Пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитые ракеты.
Как сообщает ДТЭК, в некоторых областях применено превентивное отключение электроэнергии.
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