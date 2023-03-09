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ВСУ отразили более 110 атак россиян за среду

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Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу

ВСУ отразили более 110 атак россиян за среду

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 9 марта, сообщает, что за минувшие сутки украинские воины отразили более 110 атак армии РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение предыдущих суток россияне нанесли 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Билогоровка.

На Бахмутском направлении воины ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Ракетники и артиллеристы ВСУ поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.

Генштаб отметил, что информация о ночном ракетном обстреле будет обнародована несколько позже.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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