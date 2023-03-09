Из-за ракетной атаки россиян Запорожская АЭС полностью обесточена - Энергоатом

9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов Россией отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Как сообщает Энергоатом, станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток.

Энергоатом предупреждает, что при невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Также сообщается, что все находящиеся на подконтрольной Украине территории украинские атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

В свою очередь ДТЭК сообщил, что из-за атаки врага в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.