Армия РФ почти использовала запас боеприпасов со складов центральной части страны - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что по предварительной информации, российская армия уже почти использовала весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ.

В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки.

Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

Генштаб прогнозирует, что в условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев.

Между тем ранее западные СМИ сообщили, что в январе Иран тайно доставил в Россию около 100 млн патронов разного калибра и около 300 000 артиллерийских снарядов.