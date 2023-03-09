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Армия РФ почти использовала запас боеприпасов со складов центральной части страны - Генштаб

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У оккупантов прогнозируется снарядный голод

Армия РФ почти использовала запас боеприпасов со складов центральной части страны - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что по предварительной информации, российская армия уже почти использовала весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ.

В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки.

Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной.

Генштаб прогнозирует, что в условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев.

Между тем ранее западные СМИ сообщили, что в январе Иран тайно доставил в Россию около 100 млн патронов разного калибра и около 300 000 артиллерийских снарядов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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