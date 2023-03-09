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Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта

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Более десятка бронированных машин оккупантов

Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта

45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 156120 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3441 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2465 (+2) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 254 (+1) ед,
  • самолетов – 303 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
  • специальная техника – 237 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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