Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта
Более десятка бронированных машин оккупантов
45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 156120 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3441 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6736 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2465 (+2) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 254 (+1) ед,
- самолетов – 303 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
- специальная техника – 237 (+1).
Данные уточняются.
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