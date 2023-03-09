На Львовщине ракета РФ убила гражданских, по Киеву враг бил гиперзвуковым Кинжалом – все детали

Ночью россияне нанесли массированный удар по всей Украине. К сожалению, есть тяжелые последствия в разных областях нашего государства.

Во Львовской области в Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, его уже потушили. На данный момент известно о пяти погибших, взрослых людях, двух мужчинах и двух женщинах. В момент падения ракеты они находились дома, завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди. Пожар уничтожил три жилых дома.

В столице тревога продолжалась около 7 часов. В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от барражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

Россияне нанесли удар по Житомиру дронами-камикадзе, в городе есть проблемы со светом и водоснабжением. Предварительно пострадавших нет.

В Одесской области повреждены линии электропередач. Сейчас в регионе действуют почасовые отключения света.

В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии. 40% потребителей Киева без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Повреждение энергетической инфраструктуры есть и в других областях. Энергетики уже приступили к ремонтным работам. Экстренные отключения действуют в ряде городов Украины (также проблемы в Харьковской области). Для уменьшения рисков были превентивно использованы ограничения во всех регионах. Все необходимые службы работают над восстановлением стабильной работы инфраструктуры.