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Россияне ночью атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК – какая ситуация в Украине со светом сейчас

Общие новости
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ТЭС под ударом

Россияне ночью атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК – какая ситуация в Украине со светом сейчас

Zelensky Official

Новина українською

Ночь 9 марта прошла в Украине неспокойно. По всей территории нашей страны раздавались взрывы. Враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС, пишет пресс-служба ДТЭК. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Во многих областях нашей страны начались экстренные отключения электроэнергии. Украинцев предупредили, что графики почасовых отключений света не действуют.

Обновлено в 09:20. В Киевской, Днепропетровской и других областях начали отменять экстренные отключения.

С сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

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В статье: война с россией ДТЭК электричество ракетная атака
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Источник:
t.me/dtek_ua

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