Россияне ночью атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК – какая ситуация в Украине со светом сейчас
ТЭС под ударом
Zelensky Official
Ночь 9 марта прошла в Украине неспокойно. По всей территории нашей страны раздавались взрывы. Враг продолжает совершать массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС, пишет пресс-служба ДТЭК. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.
Во многих областях нашей страны начались экстренные отключения электроэнергии. Украинцев предупредили, что графики почасовых отключений света не действуют.
Обновлено в 09:20. В Киевской, Днепропетровской и других областях начали отменять экстренные отключения.
С сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.
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