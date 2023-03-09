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Ночью РФ обстреляла еще несколько областей Украины, есть попадания в критические объекты инфраструктуры

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Сейчас легче найти города и области, где проблемы не возникли

Ночью РФ обстреляла еще несколько областей Украины, есть попадания в критические объекты инфраструктуры

Старух Телеграм-канал

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В Кировоградской, Одесской и Житомирской областях – попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Также, по предварительной информации, есть попадания в Винницкой области.

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Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что в Кропивницком районе области произошло попадание в объект энергетики. Сейчас на месте находятся все необходимые службы, обошлось без жертв.

Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова оказались объекты критической инфраструктуры, как отметил председатель ОВА Олег Синегубов. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Весь Харьков сейчас без света.

В Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, написал руководитель ОВА Сергей Лысак. Прилеты были зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Предварительно, один человек погиб, двое пострадали. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия, там серьезные разрушения.

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В статье: Инфраструктура война с россией электричество ракетная атака
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