Ночью РФ обстреляла еще несколько областей Украины, есть попадания в критические объекты инфраструктуры
Сейчас легче найти города и области, где проблемы не возникли
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В Кировоградской, Одесской и Житомирской областях – попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Также, по предварительной информации, есть попадания в Винницкой области.
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что в Кропивницком районе области произошло попадание в объект энергетики. Сейчас на месте находятся все необходимые службы, обошлось без жертв.
Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом оккупантов снова оказались объекты критической инфраструктуры, как отметил председатель ОВА Олег Синегубов. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Весь Харьков сейчас без света.
В Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
Россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками и ракетами, написал руководитель ОВА Сергей Лысак. Прилеты были зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. Предварительно, один человек погиб, двое пострадали. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия, там серьезные разрушения.
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