Активно били Кинжалами. Залужный назвал количество ракет, которыми Россия ударила по Украине
Сбито больше половины от все запущенных ракет
Беларускі Гаюн
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали очередного массированного ракетного удара, который Россия нанесла по объектам критической инфраструктуры Украины в ночь на четверг, 9 марта.
Враг, в частности, осуществил 81 пуск ракет разного базирования:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300
Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131».
Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131».
В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
Таким образом, из 89 целей силы украинского ПВО уничтожили 46.
Напомним, что по информации ДТЭК, было атаковано три теплоэлектростанции. В некоторых областях было применено аварийное отключение электроснабжения. Энергоатом сообщил, что в результате удара была обесточена Запорожская АЭС. Во Львовской области одна из ракет упала в жилую застройку, в результате чего погибли.
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