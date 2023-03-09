Активно били Кинжалами. Залужный назвал количество ракет, которыми Россия ударила по Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл детали очередного массированного ракетного удара, который Россия нанесла по объектам критической инфраструктуры Украины в ночь на четверг, 9 марта.

Враг, в частности, осуществил 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131».

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Таким образом, из 89 целей силы украинского ПВО уничтожили 46.

Напомним, что по информации ДТЭК, было атаковано три теплоэлектростанции. В некоторых областях было применено аварийное отключение электроснабжения. Энергоатом сообщил, что в результате удара была обесточена Запорожская АЭС. Во Львовской области одна из ракет упала в жилую застройку, в результате чего погибли.