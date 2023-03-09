Спикер Воздушных сил Украины: Впервые мы увидели столько Кинжалов, не помню такой атаки

По словам спикера Воздушных сил, россияне запустили по Украине сразу 6 "Кинжалов", противник во время атаки задействовал в том числе и самолеты МиГ-31К.

"Атака была действительно масштабной. Впервые из настолько разных типов ракет. Впервые мы видим 6 Кинжалов, выпущенных противником. Не помню такой атаки. Использовались самолеты стратегические, дальней авиации. Враг этой ночью буквально приготовил пакет из БПЛА и ракет".

Он добавил, что воздушные силы не могут сбивать ракеты Х-22, "Кинжал" и С-300, которыми сегодня оккупанты также обстреляли Украину.