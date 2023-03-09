Президент Польши: Мы готовы передать Украине все свои истребители МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать ВСУ все свои истребители МиГ-29. Об этом он заявил в интервью каналу CNN. Он подчеркнул, что Украина также заинтересована в поставках истребителей.

"Те МиГ-29, которые есть в Польше сейчас на вооружении наших ВВС, которые находятся в рабочем состоянии, – мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".

Дуда отметил, что ВСУ будут в дальнейшем переходить на стандарты НАТО и использовать американские истребители F-16, поэтому уже сейчас нужно готовить украинских пилотов. Ранее, в феврале, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать Украине истребители МиГ-29, но только в рамках коалиции.