Президент Польши: Мы готовы передать Украине все свои истребители МиГ-29
Киев заинтересован в такой поставке
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать ВСУ все свои истребители МиГ-29. Об этом он заявил в интервью каналу CNN. Он подчеркнул, что Украина также заинтересована в поставках истребителей.
"Те МиГ-29, которые есть в Польше сейчас на вооружении наших ВВС, которые находятся в рабочем состоянии, – мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".
Дуда отметил, что ВСУ будут в дальнейшем переходить на стандарты НАТО и использовать американские истребители F-16, поэтому уже сейчас нужно готовить украинских пилотов. Ранее, в феврале, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать Украине истребители МиГ-29, но только в рамках коалиции.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023
Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.
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