Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: попали в остановку общественного транспорта, есть жертвы

Российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. "Прилеты" были зафиксированы около 9 утра по центру города. Об этом написал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

Позже Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека.

В ноябре силы обороны Украины освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобождение населенные пункты региона.