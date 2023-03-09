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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: попали в остановку общественного транспорта, есть жертвы

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Террористы

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: попали в остановку общественного транспорта, есть жертвы

Ермак Телеграм-канал

Новина українською

Российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреляли Херсон. "Прилеты" были зафиксированы около 9 утра по центру города. Об этом написал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

Позже Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека.

В ноябре силы обороны Украины освободили от оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобождение населенные пункты региона.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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