Си Цзиньпин ставит на РФ. Японские СМИ объяснили происхождение и суть "мирного" плана Китая

В Китае считают, что война закончится летом 2023 года, поэтому и представили свой "мирный" план. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia. За два месяца до презентации "мирного" плана в Китае вышел отчет от ведущего аналитического центра в Пекине, который контролируется Коммунистической партией КНР.

В отчете было написано, что в результате симуляции войны китайцы сделали вывод об финале боевых действий летом 2023 года. Экономики России и Украины будут слишком истощены, чтобы продолжать воевать осенью.

Кроме того, в отчете также сказано, что якобы верх в войне может одержать Россия, однако такое заявление, вероятно, было попыткой угодить руководству КНР. При этом Китай не хочет терять экономические отношения ни с одной из воюющих сторон, поэтому и подготовил "мирный план".

Си Цзиньпин надеется стать инициатором мирных переговоров, что должно укрепить его авторитет на международной арене.