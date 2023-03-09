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Си Цзиньпин ставит на РФ. Японские СМИ объяснили происхождение и суть "мирного" плана Китая

Общие новости
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"Экономики России и Украины будут слишком истощены, чтобы продолжать воевать осенью"

Си Цзиньпин ставит на РФ. Японские СМИ объяснили происхождение и суть "мирного" плана Китая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Китае считают, что война закончится летом 2023 года, поэтому и представили свой "мирный" план. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia. За два месяца до презентации "мирного" плана в Китае вышел отчет от ведущего аналитического центра в Пекине, который контролируется Коммунистической партией КНР.

В отчете было написано, что в результате симуляции войны китайцы сделали вывод об финале боевых действий летом 2023 года. Экономики России и Украины будут слишком истощены, чтобы продолжать воевать осенью.

Кроме того, в отчете также сказано, что якобы верх в войне может одержать Россия, однако такое заявление, вероятно, было попыткой угодить руководству КНР. При этом Китай не хочет терять экономические отношения ни с одной из воюющих сторон, поэтому и подготовил "мирный план".

Си Цзиньпин надеется стать инициатором мирных переговоров, что должно укрепить его авторитет на международной арене.

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В статье: война с россией Си Цзиньпин
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Источник:
asia.nikkei.com

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