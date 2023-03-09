Польша согласилась на совместную поставку МиГ-29 Украине. Варшава передала ВСУ еще 10 Leopard 2

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Надь также отметил, что в интервью CNN Дуда подтвердил готовность Польши действовать.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с общим прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран". "Пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно".

В то же время стало известно, что Варшава уже отправила в Украину еще десять танков Leopard 2А4, как сообщил министр обороны поляков. 7 марта мы сообщали о том, что на этой неделе передача будет осуществлена – сегодня был подтвержден сам факт поставки.

Украина получила оставшиеся 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны. Блащак добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков – "возможно, еще четырех".

Кроме того, Польша начинает создание хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым находятся в дефиците и не производятся уже в течение 20 лет.

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