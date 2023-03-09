Польша согласилась на совместную поставку МиГ-29 Украине. Варшава передала ВСУ еще 10 Leopard 2
Пора принимать решение по самолетам
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Надь также отметил, что в интервью CNN Дуда подтвердил готовность Польши действовать.
"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с общим прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран".
"Пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно".
В то же время стало известно, что Варшава уже отправила в Украину еще десять танков Leopard 2А4, как сообщил министр обороны поляков. 7 марта мы сообщали о том, что на этой неделе передача будет осуществлена – сегодня был подтвержден сам факт поставки.
Украина получила оставшиеся 10 из 14 обещанных единиц техники с польской стороны. Блащак добавил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о возможном предоставлении Украине большего количества танков – "возможно, еще четырех".
Кроме того, Польша начинает создание хаба по обслуживанию украинских танков Leopard, запчасти к которым находятся в дефиците и не производятся уже в течение 20 лет.
Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak: Zakończył się proces szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard#wieszwięcej #Ukraina ???????????????? @MON_GOV_PL @mblaszczak pic.twitter.com/5Qf9SrOTwD— tvp.info ???????? (@tvp_info) March 9, 2023
Популярное сейчас
- На Львовщине ракета РФ убила гражданских, по Киеву враг бил гиперзвуковым Кинжалом – все детали
- Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта
- Россияне нанесли ракетный удар по Украине, взрывы в Киеве, Днепре, Харькове и других городах
- Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО