Александр УСИК: Буду браться за все проекты, которые будут помогать Украине и украинцам

Обладатель титулов WBO, IBF, IBO и WBA Александр Усик готовится к одному из главных поединков в своей карьере за звание абсолютного чемпиона мира в гевивете против британца Тайсона Фьюри.

Пока весь мир ожидает объявления даты боя, имеющего все шансы главным спортивным событием года и настоящим боксерским бестселлером, украинец тренируется, продолжает помогать соотечественникам через собственный благотворительный фонд Usyk Foundation и не устает говорить об Украине и ее нуждах.

В своем насыщенном графике посол ответственной игры Parimatch нашел время для особого интервью.

В эксклюзивном разговоре для YouTube канала Parimatch Ukraine боксер и откровенно рассказывает о собственном годе в войне, встрече с Зеленским, участии в продвижении глобальной фандрайзинговой инициативы United24 и, конечно, Тайсона Фьюри.

– Я чувствую себя хорошо, Слава Богу! В тренировочном лагере готовлюсь к следующему поединку с Тайсоном Фьюри. Общаются промоутеры, менеджеры общаются… Я думаю, что многое зависит от конкретно одного человека, это от Тайсона Фьюри.

О годе войны и работе собственного благотворительного фонда

За год войны я понял, что о некоторых вещах молчал. Что нужно больше нужно посвящать себя семье. И третье, что один в поле воин.

В Usyk Foundation работает очень крутая команда. Я участвую частично, когда у меня есть на это время. Помогаем военным с автомобилями, с оборудованием, одеждой. Просто обычным людям, нуждающимся в обычных вещах, как одежда, еда, жилье. Я просто как самостоятельная единица ничего бы не сделал, но те люди, которые мне в этом помогают, им велик респект.

О встрече с Зеленским

Когда мы пришли к нему на встречу, у него была такая улыбка. Я понимаю сколько работы он делает, я понимаю, что о сне не должно быть и речи. Но когда он нас увидел, то это было для него как отдых. Эти тридцать или сорок минут мы с ним пообщались, немного теа-а-тет, он спросил, как дела, как семья. Наши сыновья просто общаются, они в садике были вместе, в школе учатся. Я понимаю, что после нас у него была встреча и это было 8 часов вечера. Его работоспособность. Она не впечатляет, она вдохновляет! Я думаю, что мало кто из бывших президентов мог бы это делать.

О британцах партнерах и британцах соперниках

Это бокс! Я же не избил его, или унизил как-то. Это бокс, мы выходим в ринг, и он меня бьет и я буду пытаться бить его. Это часть работы. Я знаю, что Энтони звонил Владимиру (Кличко) и спрашивал, как может быть полезным для Украины, помочь. И за это у меня двойное уважение к нему.

О "пузе" Тайсона Фьюри

Трешток в моем понимании - это какие-то грязные вещи. Где ты унижаешь своего оппонента и обзываешь его как-то обидно. Например, когда я говорю о Тайсоне Фьюри Belly, то в моем понимании это немножко, мило. Ну пузико, ну что тут такого обидного, пузико. Тем более что оно у него есть! Он, в свою очередь, немного жестче обо мне говорит. Но меня это никак не унижает. Ну, говорит и говорит. Пусть говорит.

О Беринчике в своем андеркарде

Я против. Я не хочу, чтобы безумец боксировал в моем андеркарде. Я шучу. Это все зависит от Александра Красюка, он промоутер, и он будет договариваться. Я за то, чтобы как можно больше украинцев боксировало в моем андеркарде, но это все работа уже промоутера.

О 100 миллионах за Мудрика и любовь к футболу

Мне кажется, он немного больше стоит, чем 100 миллионов. Потому что я наблюдаю за этим парнем. Я, кстати, увидел его первый раз, они наверняка играли в команде 18-летних или 19-летних. Прическа, которая бросается в глаза, татуировки, то есть он играл, и я наблюдал за ним, и мне нравилось. Мне кажется, что этот юноша может привезти четвертый Золотой мяч в Украину. Футбол мне больше нравится смотреть, чем бокс, по телевизору или просто вживую. Англия нравится. Там футбол пожестче. Меньше падающих мальчиков, которые катятся и полполя и кричат: "Ай-ай-ай!". Там нога в ногу пошла, кость торчит, и он бежит дальше. Мне больше нравится такой футбол.