В Москве раздался сигнал воздушной тревоги
Заявляют, что это атака хакеров
Система ППО Панцир-С1 в Москві, фото - Getty Images
В четверг, 9 марта, в столице государства-агрессора Москве по ТВ и радио раздался сигнал воздушной тревоги.
Как заявили в МЧС России, это произошло вследствие взлома серверов. Кто именно совершил хакерскую атаку и посеял панику среди москвичей, не уточняется.
Заметим, что после того, как беспилотники декабре атаковали несколько аэродромов в России, в Москве были расставлены комплексы ПВО Панцирь-С1.
Ранее украинская компания AeroDrone объявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на расстояние до 3000 км.
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