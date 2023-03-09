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В Москве раздался сигнал воздушной тревоги

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Заявляют, что это атака хакеров

В Москве раздался сигнал воздушной тревоги

Система ППО Панцир-С1 в Москві, фото - Getty Images

Новина українською

В четверг, 9 марта, в столице государства-агрессора Москве по ТВ и радио раздался сигнал воздушной тревоги.

Как заявили в МЧС России, это произошло вследствие взлома серверов. Кто именно совершил хакерскую атаку и посеял панику среди москвичей, не уточняется.

Заметим, что после того, как беспилотники декабре атаковали несколько аэродромов в России, в Москве были расставлены комплексы ПВО Панцирь-С1.

Ранее украинская компания AeroDrone объявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на расстояние до 3000 км.

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В статье: война с россией
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