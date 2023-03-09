В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область
Уже традиционные заявления россиян
regnum.ru
Минобороны России прокомментировало сегодняшний
Об этом сообщает РИА Новости.
"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.
Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.
Популярное сейчас
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- Спикер Воздушных сил Украины: Впервые мы увидели столько Кинжалов, не помню такой атаки
- Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 00:31 Украинские Сырский: Силы обороны готовят цугцванг для россиян
- 20:23 Украинские Военный, которого россияне расстреляли за слова Слава Украине, был из Нежина, - управление ТрО Північ
- 17:00 Украинские "Если ни с кем из россиян не подеремся, то сборы провалены". Сикан рассказал, как "вырубил" россиянина в Турции