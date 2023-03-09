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В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область

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Уже традиционные заявления россиян

В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область

regnum.ru

Новина українською

Минобороны России прокомментировало сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.

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В статье: война с россией
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