В Минобороны РФ сегодняшний обстрел Украины назвали "ударом возмездия" за Брянскую область

Минобороны России прокомментировало сегодняшний массированный обстрел Украины .

Об этом сообщает РИА Новости.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.

Минобороны страны-оккупанта сообщило, что в результате удара были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей села в Брянской области РФ, идет бой.