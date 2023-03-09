Сырский: Актуальность удержания Бахмута только растет
Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время
t.me/landforcesofukraine
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что актуальность удержания защитниками города Бахмут Донецкой области только растет.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к будущим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера", - заявил Сырский.
Командующий обратил внимание на последние заявления владельца преступной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые подтверждают, что захват города развяжет руки оккупантам для дальнейшего наступления с применением армейских и десантных частей на боевой технике.
"Это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки. Тысячи врагов, погибших при штурме города - тому яркое подтверждение", - подчеркнул Сырский.
Он добавил, что каждый день стойкого сопротивления дает защитникам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей российских захватчиков.
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