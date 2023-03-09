В ГУР наглядно показали, как народный спутник помогает уничтожать технику россиян

Предоставленный ГУР МО Украины космический аппарат "ICEYE", приобретенный за донаты украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники. Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес ВСУ. В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения захватчиков, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности: 45 самолетов; 27 вертолетов; 6 ОТРК "Искандер"; 36 ЗРК "С-300"; 12 ЗРК "Панцирь С1", 11 радиолокационный станций; 10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть из этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВСУ. В пресс-службе ГУР отметили: