Украинские энергетики возобновили питание Запорожской АЭС после десятичасового блэкаута
Последствия атаки страны-террориста ликвидированы
Укренерго
В "Укрэнерго" сообщили о восстановлении энергопитания Запорожской атомной электростанции. В результате массированного ночного обстрела станция была полностью обесточена.
"Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины".
Отметим, что 9 марта ЗАЭС в шестой раз за время российской оккупации потеряла собственное питание из-за того, что орки перебили последнюю из четырех линий, соединяющих ее с подконтрольной территорией. Украинские ремонтники восстанавливали эти линии более 10 раз.
Популярное сейчас
- Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ
- Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
- Почти шестьсот единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 8 марта
- Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО