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Украинские энергетики возобновили питание Запорожской АЭС после десятичасового блэкаута

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Последствия атаки страны-террориста ликвидированы

Украинские энергетики возобновили питание Запорожской АЭС после десятичасового блэкаута

Укренерго

Новина українською

В "Укрэнерго" сообщили о восстановлении энергопитания Запорожской атомной электростанции. В результате массированного ночного обстрела станция была полностью обесточена.

"Специалисты "Укрэнерго" восстановили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами. ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины".

Отметим, что 9 марта ЗАЭС в шестой раз за время российской оккупации потеряла собственное питание из-за того, что орки перебили последнюю из четырех линий, соединяющих ее с подконтрольной территорией. Украинские ремонтники восстанавливали эти линии более 10 раз.

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В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС ракетная атака
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Источник:
facebook.com/npcukrenergo

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