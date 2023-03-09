Украинские олимпийские федерации (кроме тенниса) согласовали обращение к МОК об отстранении россиян и белорусов

Украинские федерации по олимпийским видам спорта и НОК Украины согласовали текст обращения в Международный олимпийский комитет о возможном допуске российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Предварительные подписи поставили все федерации, кроме Федерации тенниса Украины.

"В связи с начатой Президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом дискуссией о возможном допуске российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям, мы представители украинских спортивных федераций, обращаемся к руководству МОК по поводу следующего.

Больше года в Украине идет война, развязанная Россией при поддержке Беларуси. Для всего украинского народа, в том числе и нас, представителей спортивного движения, мировоззрение поделилось на жизнь до войны и во время войны, когда бомбят наши города, разрушают дома, гражданскую и спортивную инфраструктуру, а главное гибнут люди.

Украинские спортсмены, не имея возможности тренироваться и соревноваться в Украине, вынуждены были разъехаться по всему миру. Для многих война стала личной болью из-за потери родных, близких, друзей. Более 250 спортсменов погибли и уже никогда не смогут бороться за спортивные награды с другими спортсменами со всего мира.

Вместе с этим российские и белорусские спортсмены за счет стран-агрессорок готовятся в комфортных условиях и с активными участниками политики руководства этих государств, публично поддерживают военные действия в Украине и только для участия в Международных соревнованиях выбирают маску нейтральности, которую сразу снимут после завершения соревнований.

Именно поэтому нашей принципиальной позицией стало отстранение от участия в международных соревнованиях и всего спортивного движения представителей России и Беларуси.

Введение санкций против нарушителей Олимпийского международного спортивного порядка является справедливым ограничением прав атлетов и антуража, которое может быть снято только после устранения причины - завершения войны России при поддержке Беларуси против Украины.

В поддержку этой войны выступают руководители НОК России и Беларуси, большинство федераций по различным видам спорта этих стран, судьи, тренеры и атлеты.

Рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета от 28 февраля 2022 года по этому поводу были логичны и справедливы.

Сейчас непонятно изменение позиции относительно возможного допуска спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям, особенно к Олимпийским играм.

Такая позиция Исполкома МОК возмутительна для всего украинского народа, особенно для спортсменов, которым придется выходить на один ринг, на одну дорожку, на одну площадку с российскими и белорусскими спортсменами-представителями стран-агрессорок, военные которых убивают родных и друзей наших атлетов.

Как представители украинского спортивного сообщества мы считаем, что не важно, будут ли российские и белорусские спортсмены выступать под своим национальным флагом или нейтральным.

Спортсмены этих стран - яркий пример, как по умолчанию политика пристраивается к выборочным ситуациям: власти одновременно финансируют участие в соревнованиях и расходы на военное оружие, а большинство членов олимпийских сборных имеют кроме спортивных достижений еще и воинские звания.

Учитывая вышесказанное, мы придерживаемся позиции, пока продолжается российская вооруженная агрессия, мы не видим возможности возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Просим поддержать нашу позицию и оставить в силе рекомендацию Исполкома Международного олимпийского комитета от 28 февраля 2022 года о недопуске спортсменов России и Беларуси к международным соревнованиям до завершения вооруженной агрессии в Украине", - говорится в тексте обращения.