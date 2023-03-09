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Ермак: Имя расстрелянного россиянами украинского пленного воина окончательно еще не установили

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Сейчас происходят экспертизы

Ермак: Имя расстрелянного россиянами украинского пленного воина окончательно еще не установили

фото из соцсетей

Новина українською

Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в сети, окончательно не установлено.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", - сказал он.

Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура. Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.

При этом вчера региональное управление Сил ТрО "Север" ВСУ сообщило, что украинским защитником, расстрелянным российскими военными, мог быть - боец 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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