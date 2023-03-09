Ермак: Имя расстрелянного россиянами украинского пленного воина окончательно еще не установили

Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в сети, окончательно не установлено.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", - сказал он.

Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

После публикации видео 30-я бригада заявила, что это их боец Тимофей Шадура . Но заместитель главы Минобороны Анна Маляр отмечала, что это предварительная информация и точная личность погибшего все еще устанавливается.