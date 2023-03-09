Ермак: Имя расстрелянного россиянами украинского пленного воина окончательно еще не установили
Сейчас происходят экспертизы
фото из соцсетей
Имя расстрелянного россиянами украинского военного, видео с которым недавно появилось в сети, окончательно не установлено.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент
"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", - сказал он.
Напомним, 6 марта соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен к оккупантам украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.
После публикации видео 30-я бригада заявила,
При этом вчера
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