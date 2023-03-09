Теннисистка Соболенко: Я ничего плохого украинскому народу не сделала - это не моя вина

Белорусская теннинистка Арина Соболенко заявила, что запрет на участие в Уимблдоне в прошлом году нанес ей психологическую травму.

"Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя очень плохо – что это моя вина. Но потом я поняла, что не могу повлиять на эту ситуацию. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Просто это не моя вина", – сказала Соболенко.

Отметим, что в этом сезоне спортсмены из РФ и РБ, скорее всего, смогут сыграть на Уимблдоне, но обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон.