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Теннисистка Соболенко: Я ничего плохого украинскому народу не сделала - это не моя вина

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(1 голосов)

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Теннисистка Соболенко: Я ничего плохого украинскому народу не сделала - это не моя вина

Новина українською

Белорусская теннинистка Арина Соболенко заявила, что запрет на участие в Уимблдоне в прошлом году нанес ей психологическую травму.

"Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя очень плохо – что это моя вина.

Но потом я поняла, что не могу повлиять на эту ситуацию. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Просто это не моя вина", – сказала Соболенко.

Отметим, что в этом сезоне спортсмены из РФ и РБ, скорее всего, смогут сыграть на Уимблдоне, но обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон.

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В статье: война с россией Арина Соболенко
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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karpatyukr (Львів)
09.03.2023 в 23:23
Якийсь поц ще й мінусує
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.03.2023 в 22:55
Винна, ще й як!!! Мовчання - твоя найбільша вина! І якщо ти цього не розумієш - то ще більша вівця...
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+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
09.03.2023 в 22:34
Так, а ми білоруському народу, що поганого зробили? Теж нічого. Всі питання до лукашенка! Підійдіть до бацьки і спитайте його: Чому вас на Вімблдон не пустили. Чому з вашої території російські танки на Україну сунули. Чому з вашої території шахеди і ракети постійно тероризують українські міста, вбивають українських дітей. Запитай у нього, і розкажи йому як ти хочеш на Вімблдон.
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-1

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