Теннисистка Соболенко: Я ничего плохого украинскому народу не сделала - это не моя вина
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Белорусская теннинистка Арина Соболенко заявила, что запрет на участие в Уимблдоне в прошлом году нанес ей психологическую травму.
"Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя очень плохо – что это моя вина.
Но потом я поняла, что не могу повлиять на эту ситуацию. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Просто это не моя вина", – сказала Соболенко.
Отметим, что в этом сезоне спортсмены из РФ и РБ, скорее всего, смогут сыграть на Уимблдоне, но обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Уимблдон.
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Источник:Sky Sports
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Комментарии (3)
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karpatyukr (Львів)
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